Фанатов "Днепра" не пустят на гостевой сектор в матче Лиги Европы с "Сент-Этьеном"

Решение принято по рекомендации французской полиции, которая принимает такие меры, учитывая потенциальные риски в нарушении общественного порядка и столкновений между сторонниками обоих клубов, сообщает пресс-служба ФК "Днепр" со ссылкой на письмо от французов.

Командующий полиции Винсент Манини в своем обращении напомнил о столкновениях между болельщиками, которые произошли в минувшем году в Сент-Этьенне (тогда был ранен один из фанов «Днепра», а двоим поклонникам «Сент-Этьенна» в судебном порядке запретили посещать стадион на протяжении 2 и 3 лет) и в Киеве (было несколько пострадавших с французской стороны).

Таким образом, фан-сектора «Днепра» на матче во Франции, который состоится 5 ноября, не будет.

Как сообщал УНИАН, первый матч между командами в рамках группового этапа ЛЕ сезона 2014/15 состоялся в Днепропетровске при пустых трибунах и завершился победой гостей со счетом 1:0.