Болельщики ”Челси” и ”Манчестера” прибывают в Москву

В Москву в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА начинают съезжаться первые болельщики из Великобритании. Всего с 19 по 21 мая в столицу России прибудут 50 (по другим данным – 25) тысяч британцев. Чтобы избежать столкновений между фанатами, их решили изолировать друг от друга еще до матча: чартеры и самолеты регулярных авиалиний с болельщиками «Манчестер Юнайтед» приземлятся в «Домодедово», а фанаты «Челси» – в «Шереметьево-2» и во «Внуково».

Первый чартерный Boeing прибыл сегодня днем. Далее, как сообщили Газете.Ru в пресс-службе аэропорта, чартеры будут прибывать один за другим, «практически каждые три минуты». «У нас даже нет точного расписания, они летят и летят», – признался сотрудник пресс-службы.

В центр города болельщиков повезут более 200 заранее подготовленных автобусов.

Во всех аэропортах болельщики из Великобритании смогут пройти паспортный и таможенный контроль в ускоренном порядке: в час около 900 человек. Организованные группы болельщиков будут проходить по терминалам, где несут дежурство усиленные наряды транспортной милиции, по обозначенным коридорам в сопровождении сотрудников аэропорта и волонтеров УЕФА.

21 мая при выходе из терминалов британцев будут ждать специальные автобусы, которые в сопровождении автомобилей ГАИ отправятся до стадиона «Лужники» сразу на матч.

Возможности заселиться в гостиницу без предварительной брони в Москве сейчас нет: все закуплено чуть ли не несколько месяцев назад, даже в фешенебельных 5-звездочных отелях с комнатами дороже 300 евро за ночь. Около трех тысяч болельщиков «Челси» и почти тысяча фанатов «Манчестера» отказались от своих билетов, узнав, что им некуда селиться. Британцы искали в Москве квартиры на сутки через русскоязычные блоги и форумы.

С 20 по 24 мая в столице России будет действовать особый план охраны общественного порядка. Город поделят на три части: первая – “Лужники” и улицы вокруг, вторая – центр города, третьей - остальная территория Москвы. Около 300 милиционеров, более-менее сносно владеющих английским, будут работать при входе в «Лужники», в гостиницах, а также принимать звонки и заявления в на 02 и в райотделах. Кроме сотрудников МВД охранять финал Лиги чемпионов спеціально прибудут 15 представителей Скотланд-Ярда с информацией “об особенностях английских болельщиков и возможных рисках». На самом стадионе милиционеров в форме не будет: в Европе порядок обеспечивают стюарды. Правда, роль стюардов в Москве будут выполнять те же милиционеры, но в штатском.