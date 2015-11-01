УПЛ, 13-й тур, "Черноморец" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит матч украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает на своем поле "Сталь" из Днепродзержинска.

Встречаются команды, которые занимают 13-е и 9-е места в таблице, соответственно.

В Одессе встречаются команды, расположившиеся в нижней части турнирной таблицы. И для одесситов, которые всего на 4 очка опережают идущий на последнем месте запорожский "Металлург", победа гораздо важнее. Тем не менее, одолеть крепкий коллектив-середняк из Днепродзержинска некогда грозному одесскому клубу будет крайне сложно.

На котировках букмекерских контор гости считаются фаворитами с минимальным преимуществом. На победу "Черноморца" ставки принимаются с коэффициентом 2,91 к 1, в то время как на ничью - 3,23 к 1, а на победу "Стали" - 2,29 к 1.

Матч "Черноморец" - "Сталь" начнется в Одессе в 17.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.