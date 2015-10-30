Обнародован состав сборной Украины на Euro Ice Hockey Challenge

5 ноября команда отправится в румынский город Галац, где примет участие в международном турнире Euro Ice Hockey Challenge, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Соперниками сине-желтых станут команда Нидерландов и две сборные Румынии.

В Румынии к команде присоединится нападающий Виталий Доника («Дунаря», Румыния) и защитник Иван Кротов («Трнава», Словакия).

На киевский этап сбора приглашены следующие исполнители:

Вратари: Эдуард Захарченко («Дженералз»), Евгений Напненко («Донбасс»), Михаил Шевчук (ХК «Кременчуг»)

Защитники: Владимир Алексюк («Подхале», Польша), Виталий Андрейкив («Заглебье», Польша), Константин Рябенко («Дунаря», Румыния), Павел Акимов, Владимир Варивода, Владимир Романенко (все – ХК «Кременчуг»), Денис Петрухно, Всеволод Толстушко (оба – «Донбасс»)

Нападающие: Сергей Черненко («Дунаря», Румыния), Артем Бондарев («Стяуа», Румыния), Антон Бойков, Сергей Карпенко, Алексей Костюк, Владислав Луговой, Юрий Петранговский, Дмитрий Чернышенко, Алексей Янишевский (все – ХК «Кременчуг»), Сергей Бабинец, Виктор Захаров, Никита Буценко (все – «Донбасс»), Иван Савченко и Георгий Кича (оба – «Дженералз»).