18 мая - Всеукраинский велодень

Ассоциация велосипедистов Киева проведет 18 мая в Киеве акцию под названием Всеукраинский велодень.

Как говорится в сообщении ассоциации, участники акции намерены собраться в 11:00 на Софийской площади, откуда количеством в 1000-1500 велосипедистов в сопровождении ГАИ поедут по маршруту: улица Владимирская - Льва Толстого - Большая Васильковская - бульвар Шевченко - улица Владимирская. В 11:30 колонна возвращается на Софийскую площадь.

В этот день Всеукраинский велодень пройдет в 12 городах Украины, в том числе в Днепропетровске, Харькове, Ровно, Запорожье, Житомире, Луцке, Львове, Николаеве.

Организаторы и участники акции считают, что освободить улицы больших городов Украины от дыма и заторов можно с помощью внедрения передвижения на велосипедах.

Общество велосипедистов также выступает за создание велосипедных дорожек, которые будут способствовать предотвращению гибели велосипедистов на дорогах, за внедрение специально оборудованных парковочных мест возле общественных мест, а также за соблюдение правил дорожного движения на улицах украинских городов.

Как сообщалось, в октябре прошлого года ассоциация велосипедистов Киева внесла в Киевсовет проект обустройства пяти магистральных велосипедных маршрутов.