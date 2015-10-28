Динамовские "ультрас" пригрозили сжечь ФФУ

Болельщики киевского "Динамо" снова поставили клуб в неудобное положение, пишет ТСН.

На матче Кубка Украины против "Оболонь-Бровар" ультрас "бело-синих" вывесили баннер с надписью "ФФУ, в следующий раз сожжем вас".

Читайте такжеУЕФА отложил принятие решения по инциденту на матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Челси"

Отмечается, что соответствующий баннер скорее всего является ответом на наказание Федерации футбола Украины за поведение фанатов на матче национального первенства "Динамо" – "Шахтер".

Как сообщал УНИАН, Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение за неправомерные действия болельщиков команды «Динамо» Киев закрыть несколько секторов на НСК "Олимпийский" на следующий домашний матч динамовцев. Также, ФКДК оштрафовано на 250 тысяч гривен.

Читайте такжеФанатская община Родичи открестилась от драки на игре ЛЧ "Динамо" - "Челси"

Также, накануне стало известно о том, что группа фанатов "Динамо" атаковала четырех темнокожих мужчин, что находились в соседнем секторе рядом с другими болельщиками "Динамо".