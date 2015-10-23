"Динамо" и "Карпаты" проведут следующие матчи Премьер-лиги с частично закрытыми трибунами

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение относительно инцидентов, произошедших в матчах 11-го тура чемпионата Украины по футболу с участием киевского "Динамо" и львовских "Карпат", сообщает пресс-служба ФФУ.

В частности, за неправомерные действия болельщиков команды «Динамо» Киев во время матча 11-го тура чемпионата ФК «Динамо» Киев – ФК «Шахтер» Донецк 16.10.2015 г., свой следующий домашний матч ФК «Динамо» проведет с частично закрытыми секторами. А именно, закрытию подлежат секторы №№ 21, 41, 42, 43 НСК «Олимпийский».

Также за использование пиротехнических средств болельщиками команды «Карпаты» Львов во время матча 11-го тура чемпионата между ФК «Карпаты» Львов – ФК «Ворскла» Полтава 18.10.2015 г., свой следующий домашний матч ФК «Карпаты» проведет с частично закрытыми секторами. В частности, закрытию подлежат сектора №№ 15, 16 стадиона «Украина».

Также оба клуба обязаны уплатить обязательный денежный взнос в размере 250 000 гривен.