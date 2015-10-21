Гол Коноплянки не помог "Севилье" обыграть "Манчестер Сити" (результаты всех матчей ЛЧ)

Игрок сборной Украины и экс-игрок днепропетровского "Днепра" Евгений Коноплянка открыл счет в матче "Манчестер Сити" - "Севилья" точным ударом по воротам английской команды.

Тем не менее, этого гола испанцам не хватило даже для ничьей. Вскоре англичане сравняли счет, а в самой концовке игры вышли вперед - 2:1.

Результаты матчей Лиги чемпионов:

ЦСКА - Манчестер Юнайтед - 1:1

Вольфсбург - ПСВ - 2:0

ПСЖ - Реал Мадрид - 0:0

Мальме - Шахтер - 1:0

Атлетико - Астана - 4:0

Галатасарай - Бенфика - 2:1

Ювентус - Боруссия М - 0:0

Манчестер Сити - Севилья - 2:1

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" проиграл в матче 3-го тура Лиги чемпионов шведскому "Мальме" со счетом 0:1.