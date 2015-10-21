Гол Коноплянки не помог "Севилье" обыграть "Манчестер Сити" (результаты всех матчей ЛЧ)
23:56, 21 октября 2015Спорт
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Украинский легионер вновь забил гол за испанский клуб.
Reuters
Игрок сборной Украины и экс-игрок днепропетровского "Днепра" Евгений Коноплянка открыл счет в матче "Манчестер Сити" - "Севилья" точным ударом по воротам английской команды.
Тем не менее, этого гола испанцам не хватило даже для ничьей. Вскоре англичане сравняли счет, а в самой концовке игры вышли вперед - 2:1.
Результаты матчей Лиги чемпионов:
ЦСКА - Манчестер Юнайтед - 1:1
Вольфсбург - ПСВ - 2:0
ПСЖ - Реал Мадрид - 0:0
Мальме - Шахтер - 1:0
Атлетико - Астана - 4:0
Галатасарай - Бенфика - 2:1
Ювентус - Боруссия М - 0:0
Манчестер Сити - Севилья - 2:1
Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" проиграл в матче 3-го тура Лиги чемпионов шведскому "Мальме" со счетом 0:1.
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