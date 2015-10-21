Во Львове состоится первый этап Кубка Украины по волейболу
Четыре команды будут бороться за две путевки во второй этап.
С 22 по 24 октября состоится первый этап Кубка Украины по волейболу среди мужских команд, сообщает пресс-служба ВК «Барком-Летучие мыши».
За выход во второй этап соревнований во Львове будут соревноваться четыре команды: «Барком-Летучие мыши», «Барком-Летучие мыши-2», ВК «Винница» и ВК «Родничок-Колос» (Новоселица, Черновицкая обл).
Все команды сыграют матчи однокругового турнира, после которого и определят две лучшие команды, которые и продолжат борьбу за Кубок Украины.
Календарь І этапа Кубка Украины выглядит следующим образом:
22 октября 15:30 ВК «Барком-Летучие мыши» - ВК «Барком-Летучие мыши-2»
22 октября 17:30 ВК «Винница» - ВК «Родничок-Колос»
23 октября 15:30 ВК «Барком-Летучие мыши-2» - ВК «Родничок-Колос»
23 октября 17:30 ВК «Барком-Летучие мыши» - ВК «Винница»
24 октября 10:00 ВК «Барком-Летучие мыши» - ВК «Родничок-Колос»
24 октября 16:00 ВК «Барком-Летучие мыши-2» - ВК «Винница»
Второй этап Кубка Украины по волейболу, в который войдут по две лучшие команды из четырех групп, состоится с 26 по 29 ноября.
Финальная часть соревнований запланирована на 25-27 декабря.