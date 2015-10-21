Суркис о поединке с "Челси": Я получил удовольствие от этой игры

Игорь Суркис остался доволен игрой своей команды с лондонским "Челси" и отметил, что матч сегодня прошел на равных, передает ТСН.

"Считаю, что матч прошел на равных. На футбольном поле была настоящая битва. Я получил удовольствие от этой игры. Видно было, что сделали выводы после игры с "Шахтером". Мы приобрели сегодня 1 очко, мы не потеряли, ведь играли с "Челси". Надо двигаться дальше. Бороться и еще раз бороться. Мне хотелось бы, чтобы "Динамо" вышло из группы. Надо брать очки на выезде, поэтому все может быть", - отметил Суркис.

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Как сообщал УНИАН, на столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Динамо" принимало лондонский "Челси" и сыграло вничью - 0:0.