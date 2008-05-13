Тимощук отказал Баварии

Полузащитник "Зенита" Анатолий Тимощук отказался от перехода в мюнхенскую "Баварию", которая обратилась в клуб с предложением купить футболиста. Вместо этого 29-летний украинский легионер дал принципиальное согласие подписать новый контракт с питерской командой. По условиям этого соглашения Анатолий станет самым высокооплачиваемым игроком российской премьер-лиги – он будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.

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