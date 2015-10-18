Запорожский "Мотор" выиграл матч гандбольной Лиги чемпионов у норвежского "Эльверума"

В Эльверуме (Норвегия) завершился матч 5-го тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, в котором "Эльверум" принимал запорожский "Мотор" и проиграл оппоненту.

Матч завершился со счетом 30:29, сообщает официальный сайт ЕГФ.

Норвежцы с самого начала игры захватили преимущество и на протяжении первого тайма вели в счете. Преимущество "Эльверума" колебалось от "+1" до "+4", а закончился тайм со счетом 15:12 в пользу хозяев площадки.

Ситуация в матче повернулась в другую сторону после перерыва. Гости быстро выровняли счет и в середине тайма уже сами вели с преимуществом в 4 гола. Правда, концовка матча все равно вышла напряженной. За полторы минуты до коца игры счет был минимальным (28:29) в пользу гостей. Тем не менее, они сумели удержать свой перевес.

Лучшим игроком матча в составе гостей стал белорусский легионер Борис Пуховский, на счету которого 11 голов.

В параллельно проходившем матче нашей группы в Румынии "Байя-Маре" выиграл у македонского "Металлурга" (Скопье) со счетом 21:20. Ранее швейцарский "Кадеттен" (Шаффхаузен) уступил датскому "Скьерну" со счетом 24:30.

Таким образом, после первого круга соревнований в турнирной таблице сикстета D лидирует "Скьерн" (8 очков), а "Мотор" и "Байя-Маре" делят 2-3 места - по 6 баллов.

По регламенту соревнований во 2-й этап соревнований выходят две сильнейшие команды из группы.