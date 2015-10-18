Премьер-лига, 11-й тур, "Карпаты" - "Ворскла", видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Карпаты" принимают на своем поле полтавскую "Ворсклу".

В этом матче сошлись команды, занимающие 6-7 места в турнирной таблице.

Выше в табели о рангах находится полтавская команда, на счету которой 15 очков, в то время как у львовян - 13 баллов.

Команды имеют почти равную статистику встреч в национальном чемпионате (+11 =11 -12; в голах – 35:35), но в играх во Львове преимущество все же у "Карпат" (+8 =3 -6; в голах – 22:15).

На котировках букмекерских контор в сегодняшней игре фаворитом с небольшим преимуществом являются "Карпаты". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,24 к 1, в то время как на ничью - 3,12 к 1, а на победу гостей - 3,09 к 1.

Матч "Карпаты" - "Воркла" начнется во Львове в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.