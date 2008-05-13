Сколари назвал состав сборной Португалии на Евро-2008

Наставник сборной Португалии Луис Фелипе Сколари объявил имена 23 футболистов, которые примут участие в стартующем 7 июня в Швейцарии и Австрии чемпионате Европы по футболу. Главной неожиданностью стало отсутствие в команде центрального полузащитника миланского "Интера" Манише, который регулярно играл в отборочном цикле, передает Reuters.

Сколари отказался назвать причины, по которым Манише, участник Евро-2004 и ЧМ-2006, не попал в состав. Бразильский тренер отметил лишь, что в команде собраны высококлассные игроки, от которых болельщики и он сам ждут успешного выступления на континентальном первенстве.

В окончательный состав сборной Португалии вошли 11 игроков, которые принимали участие в домашнем чемпионате Европы 2004 года, в финале которого португальцы проиграли грекам со счетом 0:1. Главный тренер сборной Португалии сообщил, что на время Евро-2008 он выберет группу из пяти игроков (со-капитанов), которые будут помогать тренерскому штабу в работе.

Напомним, что на чемпионате Европы Португалия попала группу А с командами Швейцарии, Турции и Чехии.

Состав сборной Португалии на Евро-2008:

Вратари: Рикарду Перейра ("Бетис", Испания), Ким Силва ("Бенфика"), Руй Патрисиу ("Спортинг").

Защитники: Мигел Монтейру ("Валенсия", Испания), Жозе Босингва ("Порту"), Паулу Феррейра ("Челси"), Рикарду Карвалью ("Челси"), Фернанду Мейра ("Штутгарт", Германия), Бруну Алвеш ("Порту"), Пепе ("Реал" Мадрид, Испания), Жорже Рибейру ("Боавишта").

Полузащитники: Рауль Мейрелес ("Порту"), Жоау Моутинью ("Спортинг"), Деку ("Барселона", Испания), Арманду Петит ("Бенфика"), Мигел Велозу ("Спортинг"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия), Симау Саброза ("Атлетико", Испания), Рикарду Куарежма ("Порту").

Нападающие: Нуну Гомеш ("Бенфика"), Угу Алмейда ("Вердер", Германия), Нани ("Манчестер Юнайтед", Англия), Элдер Поштига ("Панатинаикос", Греция).

Лента.ру