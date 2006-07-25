Суд смягчил наказание для итальянских футбольных команд

Апелляционный суд во вторник вечером смягчил наказание для итальянских футбольных команд, замешанных в коррупционном скандале, сотрясавшем в последние месяцы итальянский футбол. Главная интрига заключалась в том, какая судьба постигнет "Ювентус": федеральный прокурор Стефано Палацци в ходе апелляции настаивал на том, чтобы эту команду перевели в серию "С", защитники же "Ювентуса", по приговору суда от 14 июля оказавшегося в серии "В" с 30 штрафными очками, надеялись вернуться в серию "А" или, по крайней мере, сократить штраф.

В результате "Ювентус" остался в серии "В" только не с 30 очками, а с 17. Однако по ходу дела "Юве" лишилась ряда звездных игроков, принесших Италии победу в чемпионате мира. Смягчилось наказание и для других команд: как объявил в римском отеле Parco dei Principi председатель апелляционной комиссии Пьеро Сандулли (Piero Sandulli), в серию "А" возвращаются команды "Фиорентина" и "Лацио", прежде "приговоренные" к серии "В": "Фиорентина" получает 17 штрафных очков, "Лацио" - 11.

Легче всех отделалась команда "Милан", оставшаяся в серии "А" с 8 штрафными очками. Несмотря на требования обвинения, ей оставили даже право участвовать в турнире Лиги чемпионов.

РИА "Новости"