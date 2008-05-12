Путин и Буш проведут встречу в Пекине

Премьер-министр РФ Владимир Путин и президент США Джордж Буш проведут встречу в рамках их участия в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Пекине. Такая договоренность достигнута сегодня в ходе телефонного разговора главы российского правительства и президента США, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков. В ходе беседы Дж.Буш поздравил В.Путина с назначением на пост председателя правительства.

Стороны высказались в пользу продолжения преемственности в двусторонних отношениях и продолжения диалога между президентами двух стран.

Летние Олимпийские игры 2008 (официальное название - Игры XXIX Олимпиады) пройдут в Пекине с 8 по 24 августа.