Легкоатлет Богдан Бондаренко и борец Жан Беленюк получили награды НОК Украины

Во время ХХХ Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины лучшие спортсмены месяцев в Украине – легкоатлет Богдан Бондаренко (август) и борец греко-римского стиля Жан Беленюк (сентябрь) получили свои заслуженные награды НОК – денежные премии, дипломы и памятные статуэтки.

Лауреатов, в том числе и их личных тренеров Виктора Бондаренко, Олега Сазонова и Виталию Киселицу соответственно приветствовали президент НОК Сергей Бубка и Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

«Легкая атлетика и борьба – это наши традиционно сильные виды спорта. В коллекции и Богдана, и Жана есть самые престижные мировые и европейские награды – не хватает только олимпийской медали. Желаем пополнить копилку наградами на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро», - отметил во время награждения Сергей Бубка.

Напомним, что звание лучшего спортсмена августа Богдан Бондаренко получил благодаря результативному выступлению на чемпионате мира по легкой атлетике в китайском Пекине, с которого вернулся с серебряной наградой.

Жан Беленюк удостоился аналогичного звания в сентябре вместе с получением медали высшей пробы на мировом первенстве по спортивной борьбе в американском Лас-Вегасе (греко-римский стиль, весовая категория 85 кг) и путевки на Игры-2016.

Сергей Бубка также выразил искренние слова благодарности за весомый вклад в успех спортсменов их наставникам – Виктору Бондаренко, Виталию Киселице, Олегу Сазонову, а также поблагодарил за активную деятельность и эффективную подготовку украинских олимпийцев Федерацию легкой атлетики и ее президента Игоря Гоцула и Ассоциации спортивной борьбы Украины во главе с ее президентом Эльбрусом Тедеевым.

Дипломы для Федераций получили первый вице-президент Федерации легкой атлетики Украины Евгений Баженков и президент Федерации греко-римской борьбы Украины Олег Кравченко. Наградой НОК был отмечен главный тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Артур Дзигасов.