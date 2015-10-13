Роналду в четвертый раз получил "Золотую бутсу"

Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду в четвертый раз стал обладателем приза лучшему бомбардиру европейских чемпионатов "Золотая бутса". Церемония состоялась в Мадриде, сообщает ТАСС.

В прошлом сезоне чемпионата Испании 30-летний португалец забил 48 голов.

Награду форвард получил в четвертый раз, что является рекордом премии. Трижды обладателем приза становился нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Ранее Роналду вручалась "Золотая бутса" в сезоне-2007/08, когда он выступал в составе английского клуба "Манчестер Юнайтед" (31 гол), в 2010/11, когда он уже играл за "Реал" (40 голов). В сезоне-2013/14 премию получили два футболиста, забившие по 62 мяча - Роналду ("Реал") и нападающий испанской "Барселоны" Луис Суарес, выступавший на тот момент за английский "Ливерпуль".

Приз "Золотая бутса" вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов с 1968 года.