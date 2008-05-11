МЮ выиграл чемпионат Англии

В английском чемпионате завершился итоговый 38-й тур. Интрига в Премьер-лиге сохранялась практически до последних минут (все 20 команд играли одновременно). Мечтам Андрея Шевченко и амбициозного Аврама Гранта не суждено сбыться, по крайней мере в нынешнем сезоне. В решающем матче МЮ не дал шанса своему сопернику, одержал уверенную победу и стал чемпионом. Челси же упустил победу на последних секундах матча.

Англия. Премьер-лига

38 тур

Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Роналду 33 пен., Гиггз 80)

Челси – Болтон 1:1 (Шевченко 62, Тейлор 90+3)

Сандерленд - Арсенал 0:1 (Уолкотт 24)

Тоттенхэм - Ливерпуль 0:2 (Воронин 68, Торрес 73)

Вест Хэм - Астон Вилла 2:2 (Солано 8, Эштон 88 - Янг 14, Берри 54)

Бирмингем - Блэкберн 4:1 (Мэрфи 32, Джером 73, 88, Муамба 90 - Педерсен 49)

Дерби - Рэдинг 0:4 (Харпер 15, Китсон 60, Дойл 69, Лита 90)

Эвертон - Ньюкасл 3:1 (Якубу 28, 81 пен. Лескотт 68 - Оуэн 46 пен.)

Миддлсбро - Манчестер Сити 8:1 (Даунинг 15 пен., 58, Алвес 37, 60, 90, Рошембах 78, Джонсон 70, Альядер 83 - Элано 87)

Портсмут - Фулхэм 0:1 (Мэрфи 76)

Итоговая таблица

1 Манчестер Юнайтед 87 2 Челси 85

3 Арсенал 83

4 Ливерпуль 76

5 Эвертон 65

6 Астон Вилла 60

8 Блэкберн 58

7 Портсмут 57

9 Манчестер Сити 55

10 Вест Хэм 49

11 Тоттенхэм 46

12 Ньюкасл 43

13 Мидлсбро 42

14 Уиган 40

15 Сандерленд 39

16 Болтон 37

17 Фулхэм 36

18 Рединг 36

19 Бирмингем 35

20 Дерби Каунти 11