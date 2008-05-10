Блохин поймал ”фарт”

Футболисты ФК "Москва" в 10-м туре чемпионата России со счетом 0:1 нанесли поражение ярославскому "Шиннику" на его поле. Подопечные Олега Блохина весь матч владели инициативой, а победный гол на 52-й минуте встречи забил полузащитник Петр Быстров.

"Москва" одержала вторую победу в чемпионате и, набрав 10 очков, поднялась на 11-е место. "Шинник" с 8-ю очками - на 13-м.