Англия получила дополнительное место в Кубке УЕФА благодаря призу Честной игры, сообщает официальный сайт УЕФА.

Рейтинг UEFA Fair Play основан на данных, предоставляемых официальными делегатами УЕФА со всех матчей, которые проходят под эгидой этой организации, причем как на клубном уровне, так и на уровне национальных сборных. Итоговый коэффициент страны складывается на основе таких факторов, как позитивная игра, уважительное отношение к соперникам и судьям, поведение болельщиков и представителей команды, количество желтых и красных карточек. И в этом рейтинге по итогам сезона Англия заняла первое место.

Таким образом, сразу четыре команды из Англии выступят в Кубке УЕФА сезона-2008/09. Клуб, который займет дополнительное место, вступит в борьбу с первого квалификационного раунда.

Жеребьевка первого квалификационного раунда Кубка УЕФА состоится в Манчестере 13 мая, накануне финального матча текущего розыгрыша турнира, в котором сыграют российский "Зенит" и шотландский "Глазго Рейнджерс".