Евро-2016, отборочный турнир, 9-й тур, Македония - Украина - 0:2: онлайн-трансляция

Сегодня в Скопье на стадионе Филипп II состоится матч предпоследнего 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2016, в котором сборная Македонии примет на своем поле команду Украины.

Сборной Украины для того, чтобы стать лучшей командой из занявших 3-и места во всех группах, необходимо выигрывать обе оставшиеся игры - с аутсайдером турнирной таблицы Македонией в гостях и лидером группы и фаворитом турнира командой Испании в понедельник, 12 октября, в Киеве.

Сегодня команде Михаила Фоменко предстоит провести матч против македонцев, на счету которых 3 очка. Команда, наряду со сборными Беларуси и Люксембурга уже давно потеряла шансы на попадание в финальную часть Евро.

Первый матч команд в текущем отборочном цикле завершился минимальной победой украинцев. Три очка хозяевам принес гол Сергея Сидорчука, а его партнер по национальной сборной и киевскому "Динамо" Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти.

В прошлом соперники провели еще две товарищеские встречи, но это было более 10-ти лет назад.. В 2003 году в Киеве была зафиксирована ничья 0:0, а в марте 2004-го в Скопье победу праздновали хозяева - 1:0. Единственный гол на 26-й минуте забил Горан Ставревски.

В предверии матча с Испанией в заключительном туре настораживает тот факт, что сразу пять игроков отечественной сборной "висят" на карточках - Евгений Хачериди, Александр Кучер, Руслан Ротань, Тарас Степаненко и Сергей Сидорчук. Предупреждения в сегодняшнем матче не позволят им сыграть в заключительной игре группы.

На котировках букмекерских контор сборная Украины считается явным фаворитом. На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 1,49 к 1, в то время как на ничью - 3,87 к 1, а на победу Македонии - 7,62 к 1.

Матч Македония - Украина начнется в Скопье в 21.45 по киевскому времени. ТВ-трансляцию игры проведет канал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!!

Стали известны стартовые составы команд:

сб. Македонии: 1. Пачовски, 2. Брдаровски, 3. Жута, 6. Шиков, 14. Ристевски, 4. Петрович, 8. Алими, 10. Ибраими А., 23. Ашковски, 11. Хасани, 20. Илийоски

Запасные: Мойшов, Трайковски, Димитриевски, Ристовски, Абдурахими, Ивановски, Несторовски, Чикарски, Степанович, Тричковски, Митов Нильссон

сб. Украины: 12. Пятов, 3. Хачериди, 17. Федецкий, 20. Ракицкий, 13. Шевчук В., 18. Рыбалка, 22. Сидорчук, 7. Ярмоленко, 14. Ротань, 10. Коноплянка, 11. Селезнев

Запасные: Бойко (гк), Тимощук, Кучер, Степаненко, Малиновский, Гусев, Будковский, Пилявский, Кравец, Шевченко, Караваев, Каменюка

Сборной Украины необходимо две победы в двух оставшихся матчах - этим все сказано. Несмотря на статус аутсайдера группы команда Македонии показала себя достаточно неуступчивой в Киеве. Лишь один гол решил судьбу первого матча. А значит, сегодня к оппоненту нужно отнестись максимально серьезно.

Чего мы и желаем нашей сборной...

Практически пустые трибуны стадиона Филипп II сразу бросаются в глаза. Стадион заполнен, навскидку, процентов на 20. Место сборной Македонии в турнирной таблице соответствует уровню интереса к ней болельщиков...

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Македонцы развели мяч с центра и сразу же пошли в атаку - неудачно. Мяч зафиксировал в руках Пятов.

2. Ответ сборной Украины - после навеса Федецкого в штрафную Петрович выбивает мяч на угловой.

3. Коноплянка подал угловой - прямо в руки вратарю.

4. Хасани грубо нарушил правила в борьбе с Рыбалкой в центре поля. Устное предупреждение от арбитра.

5. Ярмоленко прошел по флангу но не сумел навесить в штрафную - проиграл борьбу Жуте.

6. В ответной атаке македонцев Сидорчук грубо нарушил правила - штрафной с опасной дистанции для хозяев поля.

7. Ибраими подал штрафной - мяч выбит ближе к центру поля.

8. В своей атаке украинцы также зарабатывают угловой. Коноплянка подал - защитник головой выбил мяч. Еще один угловой.

9. Предупреждение Хаечриди - игра рукой в чужой штрафной площади при подаче углового. Глупый фол, особенно с учетом того, что Евгений пропускает матч с Испанией.

10. Еще одна атака украинцев - Ярмоленко навешивает с фланга прямо в руки вратарю.

11. Хозяева нарушили правила на Ярмоленко и не дали быстро разыграть мяч украинцам. Небольшая стычка у кромки поля.

12. В ответной атаке македонецев не прошел пас на Хасани - вне игры оказался игрок.

13. Еще один навес Япмоленко в штрафную - и вновь мяч у вратаря Пачовски.

14. Удар Ракицкого с дальней дистанции - и опять мяч притягивает как магнитом вратарь. Или удары наших слишком просты пока...

15. Ответ македонцев - Хачериди по мнению арбитра нарушает правила на углу штрафной в борьбе с Илийоски.

16. Хасани пробил штрафной - Пятов легко ловит мяч в руки.

17. Ярмоленко подал в штрафную - Шиков выбил мяч на угловой.

18. После розыгрыша углового и подачи Ротаня в штрафную защитники вновь выбили мяч на угловой.

19. При подаче второго углового украинцы нарушили правила в атаке - нападение на вратаря Пачовски.

20. Брдаровски на грани фола выбивает мяч на угловой. Едва не сцепился с Шевчуком.

21. Пауза в игре - травму на ровном месте получил Хасани, пытаясь дотянуться до мяча...

22. Замена у Македонии - Абдурахими вместо Хасани.

23. Контролирует мяч в центре поля сборная Украины.

24. Вне игры оказался Илийоски в потенциально опаснейшем моменте.

25. Еще одна атака хозяев поля, которую прерывает Ротань - выбил мяч в аут.

26. Ристевски грубо нарушил правила на Селезневе в центре поля.

27. Возня в центре поля с многочисленными обоюдными ошибками наблюдается в последние минуты...

28. Ярмоленко подавал от лицевой линии - слишком сильно. Мяч пролетел над головами партнеров и соперников.

29. Вторая волна атаки украинцев - Сидорчук бьет из-за пределов штрафной мимо ворот.

30. И еще одна атака украинцев - Селезнев головой замыкал навес и пробил выше ворот.

31. 7-й угловой разыграли украинцы и вновь без толку. Комбинацию завершал Ротань - ударил мимо ворот.

32. Против Федецкого грубо нарушил правила Жута. Арбитр вновь ограничивается устным предупреждением.

33. 8-й углвоой для сборной Украины - и вновь без толку.

34. В ответной атаке сборной Македонии Илийоски нанес удар по воротам Пятова - мяч попоал прямо в руки вратарю.

35. Наша команда прекрасно контролирует мяч, но пока явно не знает что с ним делать у ворот соперника.

36. Предупреждение Сидорчуку - грубый фол против Ашковски.

37. Игрок сборной Македонии получил рассечение после удара локтем Сидорчука. Пауза в игре.

38. Абдурахими неожиланно оказался на острие атаки, но не смог обыграть защитника украинцев - мяч выбит ближе к центру поля.

39. Судья не заметил очевидного нарушения правил на Селезневе.

40. Теперь Федецкий упал в углу поля в борьбе с защитником. И вновь никакой реацкии арбитра.

41. Федецкий не смог разобраться с защитниками у лицевой линии и отдать пас в штрафную. Потенциально опасный момент был.

42. Ротань подал угловой - защитники выбили. Получивший мяч Рыбалка пробил его намного выше ворот.

43. Селезнев оказался в оффсайде, выходя на ударную позицию.в атаке сборной Украины.

44. Украинцы опасно комбинируют у свое штрафной площади, но все-таки выбивают мяч ближе к центру поля.

45. Арбитр добавил 3 минуты.

45+1. Ракицкий шикарный подкат выолнил остановив атаку сборной Македонии.

45+2 Предупреждение получает Бардаровски - нарушил правила в борьбе с Коноплянкой.

45+3. И еще одна попытка атаки хозяев - Пятов вышел далеко из ворот и выбил мяч в центр поля.

ПЕРЕРЫВ

Большое территориальное и игровое преимущество сборной Украины никак не может перерасти в реальные голы. Счет на табло - главный показатель. Наши уже перепробовали множество вариантов в атаке, но вратарь Пачовски, вкупе с защитниками, пока справляются с действиями гостей.

Михаил Фоменко никогда не слыл любителем нестандартных решений, да и просто напористого атакующего футбола. Но именно сейчас наступил тот момент, когда нужно рисковать. В спокойном академичном футболе добиться успеха уже не получится. Это наглядно продемонстрировала первая 45-минутка.

Второй тайм начался

46. Украинцы развели мяч с центра поля. Тту же Ротань получил травму в борьбе с соперником. Несерьезное повреждение.

47. Ротан прошел по флангу и пытался навесить в штрафную, но мяч медленно прикатился к вратарю Пачовски.

48. Ярмленко вроде сумел обработать неудобный пас от партнера, но на лицевой линии упустил мяч в борьбе с защитниками.

49. Коноплянка навесил на Селезнева, который в борьбе с защитником головой ударил мимо ворот.

50. Травму получил Селезнев, небольшая пауза в игре.

51. Македонцы заработали штрафной - Ибраими подал прямо в руки Пятову.

52. В ответной атаке украинцы трижды навешивали с флангов в штрафную хозяев поля - соперник спокойно отбился.

53. Селезнев вышел на ударную позицию, принимая пас из глубины поля, но боковой арбитр зафиксировал оффсайд.

54. Еще одна подача Ярмоленко - подскользнулся Коноплянка и не смог добраться до мяча.

55. Ракицкий пробил с дальней дистанции - прямо в руки Пачовски.

56. Македонцы практически не атакуют. Ничьей им вполне хватит в этом матче.

57. И вновь Ямоленко активничает на своем фланге, и вновь защитники на высоте...

58. ПЕНАЛЬТИ!!! Предупреждение Жуте. Игра рукой...

59. ГООООЛЛЛЛЛЛ!!!!! СЕЛЕЗНЕВВВВВ!!!!! 0:1!

60. Одной грубой ошибки защитников хозяв поля оказалось вполне достаточно. Селезнев хладнокровно обыграл вратаря и реализовал 11-метровый.

61. Тут же ответ хозяев поля. Подача с фланга Ибраими - защитники отбиваются.

62. Забив гол украинцы успокоились. От того нервный розыгрыш мяча вблизи своей штрафной через Пятова.

63. ЯРМОЛЕНКО!!!! Шикарный момент после многоходовки сборной Украины завершается ударом рядом со штангой.

64. Замена у Македонии - Илийовски заменил Ивановски.

65. Десятый юбилейный угловой подал Коноплянка - прямо в руки вратарю.

66. Бордаровски сбил Шевчука в опасной близости от ворот - штрафной.

67. Коноплянка подал штрафной - вне игры у Хачериди. Мяч побывал в воротах, но гол не засчитан.

68. Ответ хозяев, которые заработали штрафной у самого угла поля.

69. Подали штрафной македонцы - мяч прилетел в руки к Пятову.

70. В ответной атаке уккраинцы заработали угловой.

71. Подача Коноплянки - украинцы разыгрывают многоходовую коминацию, которая заканчивается ошибкой Ракицкого в борьбе с защитником.

72. Конолянка подал с угла поля - Ротань не смог обработать мяч и как следует ударить по воротам.

73. Ярмоленко простреливал во вратарскую - мяч никого не задев прошел мимо ворот. Селезнев не успел на этот прострел.

74. Замена у сборной Украины - Кравец вместо Селезнева

75. Македонцы неожиданно провели атаку - удар Илийоски мимо ворот.

77. Совсем потухла игра. У хозяев поля нет никаких ресурсов атаковать, а гостей все устраивает...

78. Замена у Македонии - Несторовски вместо Ашковски.

79. Молниеносная атака македонцев завершается тем, что мяч после флангового прострела выбивает в аут Хачериди.

80. КОНОПЛЯНКА!!!! Быстрый ответ сборной Украины и Евгений не смог замкнуть передачу с фланга попав в Пачовски.

81. Ротань подал угловой и Пачовски вновь выиграл мяч - сейчас в борьбе с Ярмоленко.

82. Украинцы контролируют мяч на своей половине поля.

83. Коноплянка прбил с линии штрафной - вновь во вратаря.

84. Хозяева идут в атаку и навешивают с фланга - Хачериди выбил мяч к центру поля.

85. Теперь с противоположного фланга Брдаровски навесил - вновь защитники на высоте.

86. Замена у сборной Украины - Караваев вместо Ярмоленко.

87. Ракицкий выбил мяч в борьбе с игроками нападения Македонии. Угловой разыгран неудачно.

88. ГОООЛЛЛЛЛЛ!!!! КРАВЕЦЦЦЦЦ!!!! 0:2

89. Хорошая "ответка" получилась у сборной Украины. Кравец взял инициативу на себя, обыграл Петровчиа и пробил мимо вратаря точно в сетку ворот.

90. Замена у сборной Украины - Малиновский вместо Ротаня. Капитаном команды стал Коноплянка.

Судья вновь, как и в первом тайме, добавил 3 минуты.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Всех с победой!

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