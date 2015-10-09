В России связали отстранение Блаттера с намерением нанести моральный удар по стране

Об этом сообщает издание Чемпионат.

Лебедев выразил уверенность, что отнять у России право на проведение ЧМ-2018 не сможет никто, поскольку только РФ соответствует критериям для проведения этого турнира.

"Юридически и фактически никто не сможет отнять у России право на проведение чемпионата мира 2018 года. Несмотря на заверения ряда стран о готовности организовать мировое первенство в любой момент, никто не будет рисковать столь масштабным событием. Тем более что эти заверения не соответствуют действительности, ведь настолько крупный турнир требует высочайшего уровня подготовки. Сегодня этим критериям соответствует только Россия", - говорится в сообщении.

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"Новые решения комитета по этике ФИФА призваны нанести моральный удар по нашей стране и болельщикам, которые с нетерпением ждут этого события. Подобное давление с их стороны будет до самого матча открытия чемпионата мира. Но сам турнир, я почти уверен, пройдёт у нас", - заявил Лебедев.

Также Лебедев отметил, что "Платини, который рьяно выступал против Блаттера и считался кандидатом на его место, также оказался замешан в коррупционном скандале. Эта история, скорее всего, ставит крест на его намерении занять пост президента ФИФА. Во всяком случае это было бы логично и честно".

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Как сообщал УНИАН ранее, Комитет по этике Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) под председательством Ханса Йоахима Эккерта отстранил на 90 дней от исполнения обязанностей президента ФИФА Йозефа Блаттер, президент УЕФА и вице-президента ФИФА Мишеля Платини и генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.