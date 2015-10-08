"Мотор" проиграл матч гандбольной Лиги чемпионов швейцарскому "Кадеттен"

В швейцарском Шаффхаузене завершился матч 4-го тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, в котором местный "Кадеттен" принимал запорожский "Мотор" и выиграл со счетом 30:27.

Хозяева площадки добились решающего преимущества еще в первом тайме.

В игре, по итогам которой чемпион Украины мог выйти на 1-е место в группе, "Мотор" противостоял на равных сопернику до середины первого тайма. Но затем швейцарцы заметно взвинтили темп и завершили первый тайм с преимуществом "+7" - 15:8.

После перерыва "Кадеттен" сосредоточился на том, чтобы сохранить перевес и преуспел в этом. Гости сумели лишь сократить разницу до "-3".

Лучшим игроком матча в составе гостей стал Артем Козакевич, на счету которого 6 голов.

Таким образом, на счету "Мотора" 4 очка (2 победи и 2 поражения) и команда по-прежнему делит 1-3 места с норвежским "Скьерном" и македонским "Металлургом". Правда, "Мотор" провел на 1 игру больше конкурентов и по итогам 4-го тура опустится вниз в турнирной таблице.