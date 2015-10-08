Блаттер и Платини в течение двух дней могут обжаловать решение ФИФА об отстранении с занимаемых должностей

Регламент отводит два дня для подачи апелляции на решение комитета по этике Международной федерации (ФИФА) об отстранении с занимаемых должностей и от любой футбольной деятельности, заявил пресс-секретарь арбитражной палаты комитета по этике Марк Тенбюкен, сообщает ТАСС.

"Апелляция может быть подана в течение двух дней с момента объявления решения", - сообщил Тенбюкен.

Комитет по этике провел заседание, которое началось в понедельник и завершилось в среду. На заседании обсуждались коррупционные скандалы с участием Платини, Блаттера и южнокорейца Чхон Мон Джуна, который заявлял о своем желании баллотироваться на пост главы ФИФА. Мон Джун дисквалифицирован на шесть лет по решению комитета по этике.

Ранее в четверг комитет по этике ФИФА объявил об отстранении главы ФИФА Йозефа Блаттера, президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини и генерального секретаря Жерома Вальке от занимаемых должностей и любой футбольной деятельности на 90 дней. Данное решение принял комитет по этике ФИФА на основании проведенных расследований. Сообщалось, что этот срок может быть продлен, но не более чем на 45 дней. Решение вступило в силу немедленно.