Американец Имам стал первым претендентом на титул Постола
16:34, 07 октября 2015Спорт
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Сроки проведения титульного боя еще не ясны.
boxnews.com.ua
Всемирный боксёрский совет (WBC) выступил с заявлением, согласно которому первым претендентом для новоиспечённого чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) украинца Виктора Постола является американец Амир Имам, сообщает Vringe.
При этом пока не объявлено, обяжут Виктора драться с Амиром безотлагательно или позволят сначала провести добровольную.
Как сообщал УНИАН, вакантный титул достался Постолу в результате досрочной победы над аргентинцем Лукасом Маттиссе в бою, состоявшемся 3 октября в Карсоне (США).
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