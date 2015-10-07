Американец Имам стал первым претендентом на титул Постола

Всемирный боксёрский совет (WBC) выступил с заявлением, согласно которому первым претендентом для новоиспечённого чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) украинца Виктора Постола является американец Амир Имам, сообщает Vringe.

При этом пока не объявлено, обяжут Виктора драться с Амиром безотлагательно или позволят сначала провести добровольную.

Как сообщал УНИАН, вакантный титул достался Постолу в результате досрочной победы над аргентинцем Лукасом Маттиссе в бою, состоявшемся 3 октября в Карсоне (США).