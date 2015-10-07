В программу Юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере включены новые дисциплины

По результатам визита в программу Игр включены новые виды спорта, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Впервые в программу включені: гонки на монобобах; смешанная эстафета в биатлоне, в которой каждую страну будут представлять 1 девушка и 1 юноша; соревнования по слоупстайлу (фристайл); соревнования по сноубордкросу (сноуборд). В соревнованиях по хоккею медали разыграют не только среди команд, но и в индивидуальном мастерстве (точность и сила бросков, скорость катания, искусство ведения шайбы и другие элементы игры).

Нововведением спортивной программі Игр также станут командные соревнования в комбинированных видах спорта.

Турниры по всем видам спорта пройдут на аренах, построенных к XVII зимним Олимпийским играм, которые Лиллехаммер принимал в 1994 году. Исключение составляют лишь арены для керлинга и хоккея.

Ознакомиться с инфраструктурой, спортивными объектами, Олимпийской деревней и местами проведения культурно-образовательной программы имели возможность и шефы миссий национальных олимпийских комитетов мира.

Украину представляла начальник управления развития олимпийского движения Национального олимпийского комитета Украины, призер Олимпийских игр Анна Сорокина. По итогам увиденного можно сделать вывод, что Лиллехаммер второй раз в своей истории полноценно готов стать Олимпийской столицей и в течение 10 дней принять лучших юных спортсменов из 70 стран мира на самом высоком уровне.

Юношеские зимние Олимпийские игры-2016 состоятся в Лиллехаммере (Норвегия) с 12 по 21 февраля.

Атлеты разыграют 70 комплектов наград в 15 традиционных зимних дисциплинах, но кроме этого будут представлены и абсолютно новые виды, которые дебютируют во время Юношеских Олимпийских игр-2016.