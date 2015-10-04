УПЛ, 10-й тур, "Волынь" - "Заря": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Волынь" принимает на своем поле луганскую "Зарю".

В этой игре встречаются команды, которые занимают 4-5 места в турнирной таблице.

Хотя еще очень рано говорить о борьбе за попадание в еврокубки, уже сейчас определилась предварительная шестерка команд на самые высокие места, и одной путевки кому-то не хватит. Поэтому матч из разряда интересных переходит в статус перспективных.

Для «Зари» это солидная проверка пройденной школы и выданных авансов. Бесспорно, именно у гостей коллектив более сыгран, игроки луганской команды являются кандидатами в национальную сборную, за другими наблюдают богатые клубы.

И все же сегодня выше в рейтинге оказалась «Волынь», которой не впервой удивлять футбольную Украину осенними показателями. Однако с луганчанами у Виталия Кварцяного мало что получается. В частности, в новейшей 5-летней истории после возвращения нынешних хозяев в лигу сильнейших именно дома они еще не выигрывали, а единственную победу из 10-ти попыток датировали прошлым сезоном, когда в Запорожье воспользовались тем, что соперник был больше сконцентрирован на отборочных играх Лиги Европы УЕФА.

На котировках букмекерских контор "Заря" является фаворитом с минимальным преимуществом. На гостей можно поставить с коэффициентом 2,3 к 1, на "Волынь" - 2.9 к 1, а на ничью - 3,22 к 1.

Матч "Волынь" - "Заря" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.