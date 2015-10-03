Coca-Cola, McDonald's и Visa призвали к немедленной отставке Блаттера

02:20, 03 октября 2015
Спорт
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Одни из крупнейших спонсоров Международной федерации футбола - компании Coca-Cola, McDonald's, Visa и Anheuser-Busch InBev призвали к немедленной отставке Зеппа Блаттера с поста президента FIFA.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

В частности, в компании Anheuser-Busch InBev сообщили, что находятся в тесном сотрудничестве с FIFA относительно реформирования организации, как один из представителей спонсоров.

При этом, в компании Coca-Cola отметили, что: "с каждым днем имидж и репутация FIFA продолжают тускнеть". "FIFA нужны немедленные и всеобъемлющие реформы, и это может быть достигнуто только за действительно независимого подхода", - сообщили в компании.

В McDonald's отметили, что "события последних недель продолжили ослаблять репутацию FIFA и общественное доверие к ее руководству".

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Ранее УНИАН сообщал, что спонсор Чемпионата мира по футболу компания McDonald's выразила обеспокоенность ситуацией вокруг скандала, связанного с коррупцией среди руководства FIFA.

Также, акционеры немецкого концерна Adidas усомнились в целесообразности дальнейшего сотрудничества компании с Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA).

Как известно, следственные органы США проводят антикоррупционное расследование в отношении ряда бывших и действующих сотрудников FIFA, которым вменяют причастность к многомиллионным коррупционным схемам.

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