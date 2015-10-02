Сергей Бубка обсудил подготовку спортсменов к Играм-2016 с руководством Харьковщины

В рамках поездки главный олимпиец страны встретился с председателем Харьковской областной государственной администрации, руководителем регионального отделения НОК Игорем Райниным, во время которой участники обсудили развитие спорта и олимпийского движения на Харьковщине, уделив особое внимание максимальному содействию в подготовке спортсменов области к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя ОГА Михаил Черняк, советник губернатора Сергей Стороженко и первый заместитель председателя областного отделения НОК Украины Виталий Кириленко.

Сергей Бубка и Игорь Райнин во время расширенного исполкома отделения провели встречу и награждение ведущих спортсменов и тренеров области, а также руководителей спортивных организаций Харьковщины.

«Ваш замечательный край имеет большие спортивные традиции – атлеты Харьковщины за время выступлений на Олимпийских играх, начиная с 1952 года, завоевали 44 олимпийские награды. Имена Марии Гороховской, Юрия Пояркова, Юрия Венгеровского, Алексея Баркалова, Людмилы Джигаловой, Яны Клочковой, Рустама Шарипова, Валерия Гончарова, Виктора Рубана, Богдана Бондаренко и многих других известны не только в Украине, но и во всем мире. Очень приятно, что эти традиции были продолжены и на первых исторических Европейских играх в Баку. Из 46 украинских наград 7 – в активе представителей Харьковщины», - подчеркнул в своем выступлении Сергей Бубка.

Вместе с тем, президент НОК отметил, что 308 дней остается до старта Игр ХХХІ Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сейчас идет важный этап – завоевываются олимпийские лицензии. Сейчас уже 105 украинских спортсменов преодолели квалификационный отбор и завоевали почетное право участия в Олимпийских играх. Среди них и 8 представителей Харьковщины.

Сергей Бубка выразил благодарность руководству Харьковщины за поддержку развития спорта и олимпийского движения: «Перед этой встречей мы обсуждали с Игорем Львовичем вопросы развития спорта Харьковщины, что нужно сделать для качественной и эффективной подготовки спортсменов к Олимпийским играм. Верю, что совместными усилиями с Министерством молодежи и спорта, местными органами власти, национальными федерациями, физкультурно-спортивными обществами, спонсорами и партнерами сможем должным образом подвести нашу команду к Олимпийским играм», - подчеркнул президент НОК.

Во время пребывания на Харьковщине Сергей Бубка посетил офис и ознакомился с работой регионального отделения НОК, осмотрел спортивную базу «Динамо», гольф-клуб и Олимпийскую тренировочную базу «Локомотив» и принял участие в открытии ХХV чемпионата Украины по волейболу.

Сергей Бубка, который также является первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций, побывал в Харьковской государственной академии физической культуры и спорта, где поздравил участников мероприятия по случаю Всемирного дня ходьбы, который отмечается в мире в начале октября.