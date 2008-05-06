Платини поблагодарил Путина за «беспрецедентный» жест

Глава УЕФА Мишель Платини поблагодарил Москву за «историческое решение» о предоставлении британским болельщикам права безвизового въезда в Россию во время проведения финала Лиги чемпионов. Как пишет газета The Guardian, Запад не рассчитывал на такой шаг со стороны Москвы, учитывая напряженность российско-британских отношений. «Это замечательная новость для футбольных фанатов, намеренных приехать на финал Лиги чемпионов в Москве, - отметил Платини. – Наша задача состоит в том, чтобы убедиться, что они смогут въехать и выехать из страны с наименьшими затруднениями». Он также отметил, что должен «поблагодарить президента России Владимира Путина, российское правительство, власти Москвы и Российский футбольный союз за это исключительное и беспрецедентное решение».

Газета.ру