Кубок Украины по футболу получил титульного спонсора на 5 лет

Подписан спонсорский контракт между Федерацией футбола Украины и ее давним партнером - компанией «Датагрупп», которая на протяжении ближайших пяти лет будет титульным спонсором Кубка Украины по футболу.

Как сообщили УНИАН в информ-службе ФФУ, достижение этого соглашения состоялось в рамках концепции спонсорских программ и предложений на 2008-2012 годы, которую федерация разработала совместно со своим эксклюзивным коммерческим агентом ЗАО «Украина Футбол Интернешнл».

Компания «Датагрупп» получила право внести свой логотип в название турнира, который во время проведения финального матча розыгрыша-2007/08 и на протяжении четырех следующих сезонов будет официально называться «DATAGROUP - Кубок Украины по футболу».

«Поиски партнера, который стал бы титульным спонсором всего кубкового турнира, велись давно. И очень приятно, что длительные переговоры с «Датагрупп», с которой мы плодотворно сотрудничаем уже не один год, наконец завершились подписанием контракта. Благодаря этому проекту мы, в частности, сможем поддержать малообеспеченные клубы, которые вступают в борьбу за трофей на ранних стадиях турнира», - отметил председатель правления компании «Украина Футбол Интернешнл», вице-президент ФФУ Владимир ЛАШКУЛ.

В свою очередь, генеральный директор ЗАО «Датагрупп» Александр ДАНЧЕНКО отметил, что компания охотно будет помогать отечественному футболу, ведь спорт едва ли не в первую очередь формирует имидж Украины. Он выразил надежду, что сотрудничество с ФФУ в дальнейшем будет расширяться и воплотится в новых совместных проектах.

В то же время, по словам первого вице-президента, исполнительного директора ФФУ Александра БАНДУРКО, спонсорские средства пойдут не только на поддержку участников Кубка Украины, но и на обеспечение всех сборных команд страны. Кроме того, средства будут вкладываться и в проведение международных турниров под эгидой федерации, в частности Кубка Валерия Лобановского и Мемориала Виктора Банникова.

Также В.ЛАШКУЛ, отвечая на вопрос журналистов о стоимости билетов на финал Кубка Украины-2008, отметил: «Я уверен, что установленные цены, которые, кстати, согласовывались с городской властью Харькова, абсолютно адекватны. Ведь это - главный матч турнира, пропуски на который пользуются огромным спросом. Рынок диктует свои условия. Недаром телеканал ICTV впервые в истории Кубка заплатил немалую сумму за право трансляции решающего поединка”.

“Что касается билетов, то большинство из 1100 самых дорогих - по 300 гривен - уже раскуплены. Поэтому вряд ли нас ожидает игра при полупустых трибунах», - резюмировал председатель правления.