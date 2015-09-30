"Шахтер" проиграл ПСЖ в матче Юношеской лиги УЕФА

В Моршине завершился матч 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА (возраст игроков - до 19 лет), в котором донецкий "Шахтер" принимал французский ПСЖ и проиграл со счетом 1:4.

Судьба матча была решена уже в первом тайме.

Парижане мощно начали игру и на 7-й минуте Огюстен получил пас из глубины поля, обработал мяч и нанес точный удар по воротам "Шахтера". А в концовке тайма, на 44-й минуте, после очередной подачи углового Дюкур отправил мяч в дальний угол ворот голкипера горняков Романова.

В начале второго тайма, на 53-й минуте, Якимец сбил Туре в штрафной получив желтую карточку и заработав пенальти в ворота "Шахтера". Перейра Де Са четко реализовал 11-метровый, пробив в левый угол - Романов прыгнул строго по удару, однако не дотянулся - 0:3.

Первый и единственный гол в составе горняков на 73-й минуте забил Зубков, который нашел свободное пространство в штрафной и замкнул возле дальней штанги пас Топалова. Но, на 81-й минуте, гости восстановили преимущество в три гола. Центральный защитник Дюкур прошел по центру, оставил за спиной трех игроков "Шахтера" и вывел один на один с вратарем Огюстена. Форвард ПСЖ обыграл Романова и пробил по воротам, оформив дубль.

Второй матч Группы А "Мальме" - "Реал" состоится сегодня вечером.

Как сообщал УНИАН, в первом туре "Шахтер" (U-19) проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 0:4. Таким образом, горняки с двумя поражениями идут на последнем месте в турнирной таблице - 0 очков. У ПСЖ - 4 балла, "Реала" - 3, "Мальме" - 1.