Арсеналу помогла выиграть дуля Заварова? (фото)

4 мая на стадионе НСК "Олимпийский" киевский "Арсенал" в очередной раз доказал всем, что не только хочет бороться, но и умеет это делать и делать великолепно. Со счетом 2:0 "канониры" переиграли львовские "Карпаты".

Тренер киевского "Арсенала" Александр ЗАВАРОВ остался доволен ходом и результатом игры:

"Мы знали, что «Карпаты» - непростой соперник, способный преподнести сюрпризы. Однако считаю, в целом именно мы контролировали игру и добыли заслуженную победу.

Руководители «Арсенала» уже в который раз попытались сделать праздник для людей и организовали шоу-программу. Бизнес есть бизнес, а человеческие отношения остаются человеческими, поэтому их старания можно только поприветствовать. Если бы не праздничные дни, болельщиков на трибунах наверняка собралось бы больше.

Со своей стороны мы также старались порадовать зрителей содержательной игрой, но футбол не всегда бывает зрелищным. Сегодня он скорее был трудовым. Игроки «Арсенала» порадовали коллективными действиями, что и послужило залогом победы".

После того как «Таврия» проиграла «Днепру», борьба за пятое место, дающее право участвовать в Кубке Интертото, вновь стала актуальной. Тренер надеется опередить конкурентов в честной борьбе:

"Безусловно, мы амбициозные люди, ставящие перед своими подопечными максимальные задачи, но, выходя в Европу, нужно показывать качественный футбол. Если мы опередим «Таврию», то это должно быть по-человечески, по игре. Чтобы защищать честь страны в Европе, нужно иметь надежный тыл, материальные средства и необходимые игровые навыки", - отметил ЗАВАРОВ.

fcarsenal.com.ua