Украинка Оляновская выиграла международные соревнованиях по спортивной ходьбе в Китае

В командном зачете среди мужчин украинцы заняли вторую и третью ступеньки, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

По регламенту турнира, каждый день в течение четырех дней спортсмены преодолевали по одной дистанции – дважды по 10 км, 12 км и 15,6 км. Победители в индивидуальном и командном зачетах определялись по итогам всех четырех этапов.

Людмила Оляновская выиграла три этапа из четырех. Она начала соревнования со второго места по спортивной ходьбе на 10 км. На следующий день победила на ней с лучшим результатом сезона в мире (42.01 мин), после чего больше никому не уступила лидерство. Общий результат украинки - 3 часа 26 минут 02 секунды. 2-й финишировала Цеян Шеньцзе (Китай) – 3:28.12, 3-ю Бригита Вирбалюте (Литва) – 3:31.26.

Еще одна украинка Надежда Боровская была 3-й на втором этапе.

Оляновская к победе в индивидуальном зачете добавила выигрыш в командном. Успеха она достигла вместе с Боровской и Инной Кашиной. Итоговый результат украинок - 10 часов 40 минут 03 секунды. На 2-м месте Китай – 10:41.12, на 3-м - Польша, 10:46.04.

В соревнованиях среди мужчин сразу две украинские команды вошли в призовую тройку. Назар Коваленко, Иван Лосев, Андрей Ковенко и Алексей Казанин были вторыми с общим результатом 10 часов 03 минуты 22 секунде. А Игорь Главан, Иван Банзерук и Сергей Будза – третьими, 10:04.16. Победу здесь праздновала интернациональная команда X-tremBeef - 10:00.09.

В индивидуальном зачете Игорь Главан на двух этапах финишировал вторым (12 км и 15,6 км) и в итоговом протоколе занял 4-е место.

Турнир Around Taihu Lake с 26 по 29 сентября принимала китайская провинция Сунчжоу.