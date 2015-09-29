Свитолина и Козлова выиграли матчи теннисных турниров в Ухане и Ташкенте

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Екатерина Козлова успешно провели сегодняшние матчи на турнирах в Ухане (Китай) и Ташкенте (Узбекистан), соответственно, сообщает Большой теннис Украины.

Свитолина на турнире Dongfeng Motor Wuhan Open серии WTA Premier в матче второго круга уверенно обыграла Варвару Лепченко из США со счетом 6:4, 6:2. В стартовом сете Элина первой проиграла свою подачу (0-2), но сразу же сумела вернуть брейк. При счете 3-3 украинка взяла еще один гейм на подаче Лепченко и удержала свое преимущество до конца партии. Во втором сете Свитолина дважды выиграла подачу американки, не предоставив той, ни единой возможности в своих геймах. В личных встречах с Варварой Лепченко, Свитолина вышла вперед (2-1), выиграв две последние встречи.

В третьем круге, соперницей украинки стала 8-я ракетка турнира, Каролина Плишкова из Чехии. Теннисистки дважды встречались друг с другом и оба раза победу праздновала чешская теннисистка (2011, Преров, грунт, полуфинал, 6-4 6-3 и 2014, Нюрнберг, грунт, полуфинал, 2-6 6-1 6-2).

Напомним, что в прошлом году Свитолина стала полуфиналисткой турнира в Ухане.

В свою очередь, Козлова на турнире "Tashkent Open" категории WTA International в игре первого круга не менее уверенно обыграл Клару Кукалову из Чехии - 6:4, 6:0. В первом сете, Козлова захватила инициативу сделав брейк в четвертом гейме. В девятом гейме украинка не сумела подать на сет, упустив пять сетболов, но уже в следующем гейме, на приеме, Козлова сумела завершить партию в свою пользу. Во втором сете преимущество Козловой было безоговорочным. Сделав три брейка, и не проиграв ни одной своей подачи, Катерина оформила путевку во второй круг, где встретиться с пятой сеянной Катериной Синиаковой из Чехии.

Соревнования в Ухани и Ташкенте продлятся до 3 октября.