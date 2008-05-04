Чемпионат Европы по шахматам выиграла украинка

Екатерина Лагно из Донецка, сыграв вничью заключительную 11-тую партию, сохранила единоличное лидерство на чемпионате Европы по шахматам, что завершился в болгарском городе Пловдив. В зачете чемпионки 8,5 очков.

Екатерина прошла дистанцию без поражений, сыграв вничью с армянкой Лилит Мкртчан, грузинкой Наной Дзагнидзе, шведкой Пиа Крамлинг, а также с землячками Наталией Жуковой и Анной Ушениной. На счету чемпионки - победы над представительницей Германии Еленой Левушкиной, сербкой Анджелиной Стоянович, чешкой Екатериной Немцовой, хорваткой Валентиной Голубенко, литовкой Викторией Чмилите, россиянкой Екатериной Ковалевской.

Чемпионом континента в мужском первенстве стал бывший россиянин, который играет сейчас за Голландию, Сергей Тивяков.

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