Результаты 37 тура английской Премьер-лиги
00:04, 04 мая 2008Спорт
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МЮ бьется за золото
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 4:1 (Роналду 3, 24, Тевес 26, Каррик 59 - Аштон 28)
Миддлсбро - Портсмут 2:0 (Ригготт 40, Тунджай 53)
Рединг - Тоттенхэм 0:1 (Кин 16)
Фулхэм - Бирмингем 2:0 (Макбрайд 52, Невланд 87)
Астон Вилла - Уиган 0:2 (Валенсия 52, 63)
Блэкберн - Дерби 3:1 (Санта Крус 45, 77, Робертс 74- Миллер 19)
Болтон - Сандерленд 2:0 (Диуф 42, Мэрфи 83 автогол)
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