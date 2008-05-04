Результаты 37 тура английской Премьер-лиги

МЮ бьется за золото

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 4:1 (Роналду 3, 24, Тевес 26, Каррик 59 - Аштон 28) Миддлсбро - Портсмут 2:0 (Ригготт 40, Тунджай 53) Рединг - Тоттенхэм 0:1 (Кин 16) Фулхэм - Бирмингем 2:0 (Макбрайд 52, Невланд 87) Астон Вилла - Уиган 0:2 (Валенсия 52, 63) Блэкберн - Дерби 3:1 (Санта Крус 45, 77, Робертс 74- Миллер 19) Болтон - Сандерленд 2:0 (Диуф 42, Мэрфи 83 автогол)

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