Криштиану Роналду приблизил ”МЮ” к победе в чемпионате Англии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду принес своему клубу очередную победу в чемпионате Англии по футболу, забив два гола в матче предпоследнего (37-го) тура против "Вест Хэма" (4:1). Теперь чтобы защитить титул чемпиона Англии, "МЮ" осталось выиграть одну встречу - 11 мая у "Уигана", сообщает Eurosport.

В матче с "Вест Хэмом" Криштиану Роналду открыл счет уже на третьей минуте. Португалец совершил проход по правому флангу, нанес удар по воротам, и мяч, задев ногу защитника лондонцев Джеймса Томкинса, влетел в ближний угол. На 24-й минуте Роналду забил второй гол, переправив мяч в ворота Роберта Грина после навеса Оуэна Харгривза.

Еще через две минуты форвард "МЮ" Карлос Тевес довел счет до крупного, точно пробив издали. Вскоре "Вест Хэм" отыграл один мяч, когда Дину Эштону удался точный удар через себя в падении. Незадолго до перерыва "Манчестер" остался в меньшинстве: за удар головой в лицо соперника красную карточку получил португалец Нани.

Окончательный счет (4:1 в пользу "МЮ") установил Майкл Каррик. Полузащитник нанес дальний удар, и мяч, срикошетив от игрока "Вест Хэма", попал в ворота лондонской команды.

После этой победы "Манчестер Юнайтед" набрал 84 очка и оторвался от идущего на втором месте "Челси" на три балла. В случае итогового равенства очков чемпионом Англии по дополнительным показателям станет "МЮ", поэтому в последнем туре команду сэра Алекса Фергюсона устроит любая победа над "Уиганом". Что касается "Челси", то лондонцы свой матч 37-го тура против "Ньюкасла" проведут в понедельник, 5 мая.

Лента.ру