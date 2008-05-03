Олимпийский огонь прибыл в Макао
11:11, 03 мая 2008Спорт
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В Гонконге эстафета прошла без инцидентов
Олимпийский огонь сегодня прибыл в китайский административный район Макао.
Это последний этап эстафеты перед началом путешествия факела по 100 городам основной территории Китая - на пути к главному олимпийскому стадиону в Пекине, сообщает радио «Свобода».
В Макао огонь прибыл из Гонконга, где эстафета прошла без инцидентов.
Предыдущие этапы маршрута олимпийского огня в ряде стран Европы, США и Азии сопровождались акциями протеста против политики КНР в Тибете.
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