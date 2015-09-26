"Динамо" и "Шахтер" выиграли матчи 9-го тура Премьер-лиги

В Киеве завершились матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу, в которых "Шахтер" в донецком дерби обыграл "Олимпик" (3:2), а "Динамо" оказалось сильнее ужгородской "Говерлы" - 2:0.

Команды сохранили первые две позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

"Шахтер" добыл победу над земляками из "Олимпика" в упорнейшей борьбе, в самой концовке матча. В этой игре было назначено три пенальти (один 11-метровый нереализован) и два игрока были удалены с поля. "Шахтер" остался в меньшинстве на 16-й минуте, когда красную карточку получил Ивал Ордец. А уже спустя минуту, на 17-й, счет открыл игрок "Олимпика" Гегам Кадымян. На 38-й минуте Алекс Тейшейра реализовал пенальти и сравнял счет. На 67-й минуте Владимир Лысенко вновь выел "Олимпик" вперед, но спустя десять минут, на 77-й, Секу Конде был удален с поля, что стало роковым событием для второй донецкой команды. После того как соперники сравнялись по количеству игроков, "Шахтер" тут же сравнял счет - на 78-й минуте Дарио Срна реализовал пенальти - 2:2. А на 90-й минуте Алекс Тейшейра забил победный гол - 3:2.

В матче "Динамо" - "Говерла" ярких событий было куда меньше. В игре против своих дублеров (подавляющее большинство игроков основного состава ужгородской команды арендованы у "Динамо") киевляне оказались значительно сильнее. На 33-й минуте Артем Кравец открыл счет, а на 60-й Олег Гусев удвоил преимущество хозяев поля - 2:0.

Таким образом. на данный момент у "Динамо" 25 очков, "Шахтера" - 22. Идущие на 3-6 местах "Заря", "Днепр", "Ворскла" и "Волынь" свои матчи проведут в воскресенье, 27 сентября.