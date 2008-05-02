Фаны Зенита отметили победу настойкой боярышника

В центре Санкт-Петербурга всю ночь шли народные гуляния по случаю победы местного Зенита над мюнхенской Баварией в полуфинале Кубка УЕФА.

После окончания матча со стадиона Петровский хлынула восторженная толпа зенитовских болельщиков. Город моментально наполнился победными криками, звуками автомобильных клаксонов.

Как только пробки немного растаяли, образовались очереди в магазинах, кафе и бары наполнились празднующими болельщиками. Часть из них ушла купаться в ближайших водоемах. Поскольку магазины не продают крепкие спиртные напитки после 11 вечера, победу Зенита отмечали в основном пивом.

Также по традиции фанаты заходили в ближайшие аптеки и покупали высокоградусные настойки боярышника и овса, на которые не распространяются запреты городского законодательства.

Никаких сообщений о стычках или задержаниях футбольных фанатов, не поступало. Сотрудники милиции Санкт-Петербурга лояльно отнеслись к бурным проявлениям радости болельщиков и не стали препятствовать массовым гуляниям в центре города.

Напомним, 1 мая, питерский Зенит в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА на своем поле со счетом 4:0 разгромил мюнхенскую Баварию и впервые в своей истории пробился в финал Кубка УЕФА.

Корреспондент

Фото Фонтанка.ру