Результаты полуфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА

Завершились полуфинальные матчи Лиги Чемпионов УЕФА

Челси - Ливерпуль 3:2 (Дрогба 33, 105, Лемпард 98 пен. - Торрес 64, Бабел 127).

Основное время завершилось со счетом 1:1. На 8-й минуте дополнительного времени Лемпард реализует пенальти - 2:1, на 15-й - Дрогба делает счет 3:1. Бабел на 127-й минуте сокращает разрыв. 3:2. За две минуты до конца на замену вышел Шевченко.

По результатам двух матчей - в первом была ничья 1:1 - в финал прошел Челси.

Напомним, что накануне Манчестер Юнайтед выиграл у Барселоны 1:0 (Скоулз 14).

По результатам двух матчей - в первом была ничья 0:0 - в финал прошел Манчестер.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 21 мая в Москве.