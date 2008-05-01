Результаты полуфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА
00:07, 01 мая 2008Спорт
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Впереди "чисто английский финал" в Москве
Завершились полуфинальные матчи Лиги Чемпионов УЕФА
Челси - Ливерпуль 3:2 (Дрогба 33, 105, Лемпард 98 пен. - Торрес 64, Бабел 127).
Основное время завершилось со счетом 1:1. На 8-й минуте дополнительного времени Лемпард реализует пенальти - 2:1, на 15-й - Дрогба делает счет 3:1. Бабел на 127-й минуте сокращает разрыв. 3:2. За две минуты до конца на замену вышел Шевченко.
По результатам двух матчей - в первом была ничья 1:1 - в финал прошел Челси.
Напомним, что накануне Манчестер Юнайтед выиграл у Барселоны 1:0 (Скоулз 14).
По результатам двух матчей - в первом была ничья 0:0 - в финал прошел Манчестер.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 21 мая в Москве.
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