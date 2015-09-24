Украинец Эльянов вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам

Матч завершился со счетом 1,5:0,5 очка, сообщает официальный сайт соревнований.

Накануне, играя белыми фигурами, Эльянов сумел обыграть своего соперника. А уже сегодня, в партии черными украинец сумел выстроить надежную оборону и вынудил соперника согласиться на ничью.

В полуфинале Эльянов сыграет с победителем матча Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Сергей Карякин (Россия). Здесь после двух основных партий сохраняется ничья - 1:1. Победитель будет определен 25 сентября в дополнительных партиях с укороченным контролем времени.

Как сообщал УНИАН, Кубок мира по шахматам проходит в Баку с 10 сентября по 5 октября.