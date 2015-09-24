Украинец Эльянов вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам
16:51, 24 сентября 2015Спорт
650
В Баку завершились основные партии 1/4 финала Кубка мира по шахматам, в рамках которых украинец Павел Эльянов обыграл Хикару Накамуру из США.
bakuworldcup2015.com
Матч завершился со счетом 1,5:0,5 очка, сообщает официальный сайт соревнований.
Накануне, играя белыми фигурами, Эльянов сумел обыграть своего соперника. А уже сегодня, в партии черными украинец сумел выстроить надежную оборону и вынудил соперника согласиться на ничью.
В полуфинале Эльянов сыграет с победителем матча Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Сергей Карякин (Россия). Здесь после двух основных партий сохраняется ничья - 1:1. Победитель будет определен 25 сентября в дополнительных партиях с укороченным контролем времени.
Как сообщал УНИАН, Кубок мира по шахматам проходит в Баку с 10 сентября по 5 октября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter