КДК ФФУ снял с "Карпат" запрет на трансферы

Уже в пятницу львовский клуб сможет заявлять свободных агентов, а с началом нового трансферного окна полноценно работать на трансферном рынке, сообщил информационному центру ФК «Карпаты» и.о. генерального директора клуба Юрий Дячук-Ставицкий.

«Со стороны клуба мы показали проделанную и проводимую работу по проблемным вопросам, соответственно, это просто не могло остаться незамеченным. Собственно, недавно к нам приезжали руководители ФФУ и Премьер-лиги, которые отметили положительную динамику сдвигов и были готовы поддержать наш клуб во время решения наболевших проблем. Исходя из всего этого, КДК снял с «Карпат» запрет на проведение трансферной деятельности, поэтому пока что мы будем иметь возможность заявлять свободных агентов, вплоть до открытия трансферного окна. Дальше уже мы сможем полноценно работать на трансферном рынке», - отметил Дячук-Ставицкий.

«Теперь, думаю, перед командой можно ставить задачи. Надеюсь, их мы озвучим на встрече с болельщиками, которая состоится в пятницу вечером, перед матчем против луцкой «Волыни». Но для этого мы будем сейчас искать игроков, которые смогут усилить нашу команду. Вместе с главным тренером проведем работу в этом направлении» – подытожил и.о. генерального директора.

На данный момент "Карпаты" занимают 7-е место в середине турнирной таблицы УПЛ. После 8 матчей у команды 10 набранных очков.