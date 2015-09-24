Сборная Украины сыграет в Кубке Дэвиса против Австрии или Португалии

В Сантьяго (Чили) состоялась жеребьевка Кубка Дэвиса сезона-2016 согласно которой в Первой группе Евро-Африканской зоны сборная Украины начнет выступления со второго круга, сообщает Большой теннис Украины.

Соперник украинцев определится в противостоянии сборных Португалии и Австрии. В случае выхода во второй раунд австрийской сборной, сборная Украины сыграет с ними дома, а если победу одержат португальцы, то Украина проведет свой матч на выезде.

На данный момент в рейтинге теннисных наций австрийцы занимают 28-ю строчку, а португальцы - 35-ю. Сборная Украины сейчас находится на 20-м месте.

Команду Австрии в 2015 году представляли Оливер Марач, Александр Пейя, Юрген Мельцер, Андреас Хайдер-Маурер, Доминик Тим и Джеральд Мельцер. За сборную Португалии в сезоне-2015 выступали Руи Машаду, Гаштао Элиаш, Жоао Соуза, Жоао Домингеш и Федерику Феррейра Силва.

За свою историю сборная Украины трижды играла с командой Португалии: в 2000 и 2008 годах украинцы праздновали победу (со счетом 4-1 и 5-0 соответственно), а поражение потерпели в сезоне 2011 (2-3). С австрийцами наши теннисисты встречались лишь один раз - в 2001 году сборная Украины уступила со счетом 1-4.

Матчи первого раунда в Евро-Африканской зоне Первой группы пройдут 4-7 марта 2016 года. Поединки второго раунда - 15-17 июля 2016 года.