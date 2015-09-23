Кубок Украины: "Ворскла" обыграла "Черноморец", "Динамо" "Шахтер" и "Заря" оказались сильнее клубов низших лиг

Завершились первые матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в центральном из которых плотавская "Ворскла" обыграла одесский "Черноморец" (1:0). Киевское "Динамо", донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" обыграли соперников из низших дивизионов в гостях.

Кроме того, в Кировограде "Звезда" и "Александрия" сыграли вничью - 1:1.

В центральном матче этого этапа соревнований предсказуемо победили гости, которые сейчас входят в 5-ку лучших команд отечественного чемпионата. Единственный голевой момент случился в концовке первого тайма, когда гол забил Младен Бартулович - 0:1.

Наиболее результативным стало противостояние в Тернополе, где местный клуб был разгрмолен донецким "Шахтером" - 0:5. Счет на 35-й минуте открыл Максим Малышев. В начале второго тайма дублем отметился Бернард - на 47-й и 61-й минутах. А затем, в течении минуты, Андрей Боярчук и Виктор Коваленко довели счет до разгромного.

В свою очередь, в игре в Харькове, где "Гелиос" принимал "Металлист", все решил дубль Филиппа Будковского, который он оформил в течении 3-х минут - на 33-й и 36-й - 0:2.

Наконец, в последнем матче дня, в Киеве, "Оболонь-Бровар" принимал "Динамо" и уже в середине первого тайма сам себе создал проблемы. Автогол на счету Константина Коваленко. А на 73-й минуте Жуниор Мораес довел преимущество "Динамо" до 2:0.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня днепропетровский "Днепр" в гостях выиграл у донецкого "Олимпика" (2:0), луцкая "Волынь" на чужом поле с таким же счетом обыграла "Николаев", а "Сталь" из Днепродзержинска сыграла вничью с "Горняком" из Кривого Рога - 1:1.