Кубок Украины, 1/8 финала, "Черноморец" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе состоится матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу. в котором "Черноморец" примет на своем поле полтавскую "Ворсклу".

Это будет первая из двух игр команд на этой стадии соревнований.

В нынешнем сезоне одесский "Черноморец" находится среди аутсайдеров УПЛ, занимая предпоследнее 13-е место в турнирной таблице. В свою очередь, полтавская команда с 14-ю набранными очками делит 4-6 места с днепропетровским "Днепром" и луцкой "Волынью".

Вместе с тем, между собой команды в нынешнем сезоне еще не встречались. Кубковый матч будет первым из двух подряд. Вторую игру команды проведут в воскресенье, 27 сентября, в рамках 9-го тура Премьер-лиги также в Одессе.

На котировках букмекерских команд в сегодняшнем матче фаворитом является "Ворскла", на победу которой ставки принимаются с коэффициентом 1,66 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 3,43 к 1, а на победу "Черноморца" - 5,08 к 1.

Матч "Черноморец" - "Ворскла" начнется в 19.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.