"Динамо" разрешило сыграть всем арендованным футболистам "Говерлы" в очном матче УПЛ

Главный тренер «Говерлы» Вячеслав Грозный заявил, что все арендованные динамовцы сыграют против «Динамо» в матче 9-го тура Премьер-лиги, сообщает Tribuna.com.

В частности, Грозный отметил: «К матчу с «Динамо» я готовлю весь боеспособный состав – кроме Цурикова, который получил четвертую желтую в матче с «Черноморцем». «Динамо» разрешило сыграть всем арендованным у них футболистам «Говерлы». Иначе мы бы просто не приехали в Киев, потому что играть больше некому. «Динамо» же после нас предстоит матч Лиги чемпионов, так что вряд ли им хотелось остаться без игровой практики накануне этого. Тем более, что наши футболисты по умолчанию слабее игроков «Динамо», раз уж оно отдало их нам в аренду».

«Я уже неоднократно говорил, что нужно внести пункт в регламент, чтобы арендованные игроки могли играть против всех и всегда. Ведь задача клубов, которые берут их в аренду, предоставлять им игровую практику», - добавил тренер.

Матч 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги "Динамо" - "Говерла" состоится в субботу, 26 сентября, на НСК "Олимпийский". Игра начнется в 19.30.