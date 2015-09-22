"Шахтер" подал апелляцию на предупреждение Срне в матче Лиги чемпионов с "Реалом"
13:28, 22 сентября 2015Спорт
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Клуб будет добиваться отмены решения арбитра в УЕФА.
Дарио Срна несправедливо получил предупреждение в матче с "Реалом" / shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" подал апелляцию в УЕФА по поводу предупреждения, которое Дарио Срна получил в матче первого тура Лиги чемпионов, сообщает "Футбол 1".
На 54-й минуте матча в Мадриде Срна получил желтую карточку за слишком бурную реакцию на решение арбитра назначить пенальти в ворота горняков. Судья назначил 11-метровый за якобы игру рукой Срны. На видеоповторе было видно, что решение судьи было ошибочным. Мяч попал в спину хорватского легионера горняков и он не играл рукой. Спустя минуту игрок "Реала" Криштиану Роналду реализовал пенальти.
Судья назначил пенальти на 54-й минуте матч при счете 1:0 в пользу "Реала".
Как сообщал УНИАН, матч "Реал" - "Шахтер" закончился со счетом 4:0.
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